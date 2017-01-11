Aksaray’da ortaokul öğrencilerinden Halep’e un yardımı

Aksaray’da "Halep’te İnsanlık Ölmedi" adlı yardım kampanyası kapsamında öğrenciler tarafından Halep’e bir tır un gönderildi.

Okul bahçesinde düzenlenen programa, İl Mili Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Müftüsü Cemalettin Bal, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. 8. sınıf öğrencisi Nezih İmam tarafından Kur’an-ı Kerim okunurken, İl Müftüsü Cemalettin Bal tarafından dua edildi. "Halep’te insanlık ölmedi" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirten Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Turgay Akkurt, “Dua edelim ve Halep’e yardım bekleyen mazlum, mağdur din kardeşlerimize bir nebze de olsa yardım edelim düşüncesiyle okulumuz kapsamında öğrencilerimiz, velilerimiz ve duyarlı hayırseverlerimizle beraber kampanya başlatmıştık. Yaklaşık bu kampanyamız üç hafta sürdü. Öğrencilerimizin tamamının kendi bünyesinde hazırladığı bir tır dolusu unu bugün Halep’te mazlum kardeşlerimize gönderiyoruz. İmam hatip ortaokulları bu tür yardımların kaptan gemileridir. Topluma duyarlılık sağlama anlamında öncülük edecekler” dedi.

Yardım kampanyasına katılan 8. sınıf öğrencisi Fazilet Boysak da, “Biz bu yardımlarla belki tüm sıkıntıları gideremeyeceğiz. Ama en azından oradaki kardeşlerimize yanında olduğumuzu göstermek için yaptık. Onlar için sınıfça 32 kişi mektup yazdık. Bunları unlarla birlikte onlara göndereceğiz. Bizim bu kampanyamız aslında ‘Halep’te İnsanlık Ölmedi’ adlı kampanya ile başladı” ifadesini kullandı.

Bu yardıma ‘Halep’te insanlık ölmedi’ sloganıyla çıktıklarını belirten 8 sınıf öğrencisi Gülbahar Akça ise, “Zulme rıza gösteren dilsiz şeytandır’ hadisi şerifinden yola çıkarak sessiz kalamazdık ve kalmadık” şeklinde konuştu.