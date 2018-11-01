Aksaray'da OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Toplantıda OSB Müdürü Ayhan Ermiş tarafından bölgenin son durumu hakkında sunum yapıldı. Ermiş, bin 298 hektarlık toplam alanda 565 sanayi parselinin bulunduğunu söyledi. 209 fabrikanın üretime geçtiğini belirten Ermiş, üretime geçmeye hazır fabrika sayısının 58, yapımı devam eden fabrika sayısının 40, proje çalışmaları devam eden fabrika sayısının 8, toplamda istihdam sayısının ise 12 bin 100 kişiye ulaştığını ifade etti.

Denetim kurulu raporu ile OSB 3. Genişleme alanı ile ilgili yer tahsisat komisyonu üyelerince hazırlanan raporların görüşüldüğü toplantıda, genişleme alanı parsellerinin fiyat belirlenmesi konusunda görüşme yapıldı. Aksaray Valisi OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Aykut Pekmez, bakanlık tarafından bu konuda çalışma yapıldığını belirterek son düzenlemelerin ardından fiyatların belirleneceğini vurguladı. Bölge ve yatırımcıların sorunlarının da değerlendirildiği toplantıda açıklamada bulunan Vali Pekmez, 3. Genişleme alanının altyapı ihalesinin bir an önce yapılmasının önemini belirterek, tahsislerin yapılabilmesi için altyapı işlerinin bir an önce bitirilmesinin gerekli olduğunu, altyapı bitirilmeden adım atılmaması gerektiğini söyledi.

Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Aykut Pekmez başkanlığında düzenlenen toplantıya, Başkan Vekili Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, üyeler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Ticaret Sanayi Odası Üyelerinden oluşan Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı.