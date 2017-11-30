Aksaray’da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

OSB’deki toplantıya yönetim kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Vali Aykut Pekmez, bölgenin genel sorun ve ihtiyaçlarını değerlendirdikleri toplantıda yatırımcılardan gelen taleplerinde görüştüklerini bildirdi. Aksaray OSB’de yatırım yapan firmaların inşaatlarını tamamlaması ile üretim ve istihdam boyutunda bölgenin hızla büyüyeceğini ifade eden Vali Pekmez, bu doğrultuda gelecekte bölgenin ihtiyaç duyacağı altyapı ve diğer yatırımların son durumunun değerlendirildiğini belirtti.