Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 14:55

Aksaray’da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Aksaray Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray’da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

30 Kasım 2017 14:55


OSB’deki toplantıya yönetim kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Vali Aykut Pekmez, bölgenin genel sorun ve ihtiyaçlarını değerlendirdikleri toplantıda yatırımcılardan gelen taleplerinde görüştüklerini bildirdi. Aksaray OSB’de yatırım yapan firmaların inşaatlarını tamamlaması ile üretim ve istihdam boyutunda bölgenin hızla büyüyeceğini ifade eden Vali Pekmez, bu doğrultuda gelecekte bölgenin ihtiyaç duyacağı altyapı ve diğer yatırımların son durumunun değerlendirildiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    14°C
  • Cumartesi
    Sisli
    18°C
  • Pazar
    Sisli
    18°C
  • Pazartesi
    Sisli
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç