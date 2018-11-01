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Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Nakkaş Mahallesi Somuncu Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkez istikametine seyreden Talha Ö. (21) idaresindeki 06 HE 4987 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan gazete dağıtıcılığı yapan Hilmi Onur P. (32) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, araç sürücüsü sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahale sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Hilmi Onur P.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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