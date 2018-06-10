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10 Haziran 2018 04:25

Aksaray’da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Aksaray’da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

10 Haziran 2018 04:25


Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gölbez Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tol Yaylası istikametine giden Yakup K. idaresindeki 42 FMV 89 plakalı otomobil, aynı istikamete giden İsmail Erkesikbaş (21) idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Erkesikbaş ile motosiklette bulunan İbrahim Erkesikbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Yakup K. ile araçta bulunan Ramazan K., Salih K. ve Özgür K. Eskil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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