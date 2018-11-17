İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da otomobil römorka çarptı: 1 ölü

Aksaray’da otomobilin park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da otomobilin park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Yeşilova Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çakır (63) idaresindeki 68 HS 898 plakalı otomobil, Yeşilova beldesi istikametine seyrederken park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüsü Ali Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.