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08 Eylül 2018 12:38

Aksaray’da otomobil takla attı: 1’i bebek 3 yaralı

Aksaray’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobil takla attı: 1’i bebek 3 yaralı

08 Eylül 2018 12:38


Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Ruhi K. (22) idaresindeki 68 BR 496 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Adife Nur K. (22) ve 3 aylık Y.H.K. yaralandı. Yaralılar otomobil içerisinde sıkışırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışması sonucu sıkışan yaralılar kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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