Aksaray’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sağlık köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık köyden Aksaray istikametine seyreden F.D. (34) idaresindeki 68 DF 251 plakalı otomobil, Akhisar-Sağlık köy virajına geldiğinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Yol kenarına takla atarak durabilen otomobilde sürücü ve yanında bulunan S.K.(23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.