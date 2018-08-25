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25 Ağustos 2018 20:04

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarparak takla attı.

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 yaralı

25 Ağustos 2018 20:04

Kazada 5’i çocuk 9 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Ali T. (34) idaresindeki 06 BDB 770 plakalı otomobil, Aksaray’a 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kaza sonrası otomobil ters dönerken, araçta bulunan sürücü ve Nurcan T. (31), Gaffar K. (57), İsmet Osman K. (5), Gaffar Efe K. (3), Rahime K. (26), Ramazan Emir T. (7), Selcen T. (3) ve Fatma Emir K. (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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