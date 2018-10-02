İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Ahmet Neşet U. (31) idaresindeki 34 RP 1662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya girdikten sonra takla atarak yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.