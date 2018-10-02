Aksaray'da otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Ahmet Neşet U. (31) idaresindeki 34 RP 1662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya girdikten sonra takla atarak yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.