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04 Aralık 2017 14:48

Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

04 Aralık 2017 14:48


Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 1. kilometresi 20. bulvarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Ramazan A. (41) idaresindeki 50 DC 041 plakalı otomobil, kavşakta Ali Y. (69) idaresindeki 68 BE 895 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüleri ile birlikte Fidan Y. (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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