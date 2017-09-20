Aksaray’da Özel İdare -TOKİ-Akin yolu çift taraflı ulaşıma açıldı

Aksaray’ın ulaşım konusunda en sıkıntılı bölgelerinden biri olan Özel İdare TOKİ Akin yolu Aksaray Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek modern bir hale getirilip hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ekibiyle birlikte bölgeye gelerek incelemede bulundu. Bu yolun yapılmasıyla bölgede ulaşımın tamamen rahatladığını belirten Başkan Yazgı, “Bu yolla ilgili biz bir çalışma başlatmıştık ve çok şükür asfaltlarımızda atılarak şu anda kullanıma açıldı. Bu bölgede daha önce tek şerit olduğu için ciddi anlamda trafik yoğunluğu oluşuyordu. Şimdi iki gidiş iki geliş dört tane şerit oluştu. İl Özel İdarenin yapmış olduğu istimlak duvarı ile beraber bu bölge rahatlamış oldu. Bu vesile ile de Aksaray’ımıza hayırlı olsun diyorum” dedi.

Söz konusu yolun eski halinden ve yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Yazgı, “Aşağıda yeni kavşak çalışmamız nedeniyle de Akin köyüne giden keskin bir viraj vardı o virajı da tamamen kapattık daha güvenli ve daha kontrollü bir trafik sağlamış olduk. Burada aynı zamanda yağmur sularının etki etmemesi için asfaltı ilerleyen zamanlarda bozmaması için yağmur suyu hattının döşemesi de gerçekleşti. Bu dönem yaptığımız çalışmalarda özellikle asfalt çalışmasında aşağısına koyduğumuz dolgu topraklar ve sıkıştırılması üzerine de asfaltın atılması suretiyle daha sağlam daha uzun vadeli asfalt yapmaya devam ediyoruz. Bu bölge yaklaşık bir km uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bu yola 8 bin 500 ton PMT, 4 bin 500 tonda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Şehrimize hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.