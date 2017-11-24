Aksaray’da polis 24 saat uygulamada

Aksaray’ı Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir’e bağlayan karayollarında görev alan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yoldan geçen tüm araçları durdurarak tek tek arıyor. İlk olarak sürücüleri ve yolcuları kontrol eden polisler, daha sonra araçlarda arama yapıyor. Ardından araçta bulunan herkesin tek tek GBT sorgusu yapılıyor. Yolcu otobüslerini de durduran polis ekipleri, otobüste bulunan tüm yolcuları kimlik kontrolünden geçirerek, GBT sorgusu ve bagajlarda arama yapıyor.