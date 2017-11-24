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24 Kasım 2017 22:32

Aksaray’da polis 24 saat uygulamada

Önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’da gece gündüz demeden geniş güvenlik önlemleri altında uygulamalar yapan polis ekipleri, araçları, sürücüleri ve yolcuları didik didik arıyor.

Aksaray’da polis 24 saat uygulamada

24 Kasım 2017 22:32


Aksaray’ı Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir’e bağlayan karayollarında görev alan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yoldan geçen tüm araçları durdurarak tek tek arıyor. İlk olarak sürücüleri ve yolcuları kontrol eden polisler, daha sonra araçlarda arama yapıyor. Ardından araçta bulunan herkesin tek tek GBT sorgusu yapılıyor. Yolcu otobüslerini de durduran polis ekipleri, otobüste bulunan tüm yolcuları kimlik kontrolünden geçirerek, GBT sorgusu ve bagajlarda arama yapıyor.




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