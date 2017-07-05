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05 Temmuz 2017 10:01

Aksaray’da polise yönelik FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturmasının emniyet ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 polis gözaltına alındı.

Aksaray’da polise yönelik FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

05 Temmuz 2017 10:01


Operasyon sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4’ü görevde, 5’i görevden uzaklaştırılmış toplam 9 polis memuruna yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkan görevde olan polis memurları Selim Ş., Ramazan Ç., Gürbüz G., Döndü T. ile görevden uzaklaştırılmış olan Mustafa T., Osman İ., Recai T. ve ihraç olan Ferdi D. ile Fatih K. isimli şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Ferdi D.’nin firari olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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