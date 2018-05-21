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21 Mayıs 2018 16:27

Aksaray’da ramazan programları

Aksaray Belediyesi Ramazan Programları Kültür Park Amfi Tiyatroda devam ediyor.

Aksaray’da ramazan programları

21 Mayıs 2018 16:27


Çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz, Palyaço ve çeşitli gösterilerin yer aldığı Ramazan Programı Tasavvuf sanatçılarının konserleri ile devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Tasavvuf Müziği sanatçıları Hasan Dursun ile Muhammet Çoğalkan sahne aldı. Sanatçılar söyledikleri tasavvuf eserleri ve ilahilerle izleyicilere huzur verdiler. Söylediği ilahilerle izleyicilerin beğenisini kazanan Hasan Dursun böylesine güzel bir program düzenlediği için Aksaray Belediyesine ve Başkan Haluk Şahin Yazgı’ya Teşekkür etti.


Gecenin anısına sanatçılara teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Aksaray Belediyesi Türk Sanat Müziği Grubu da seslendirdiği şarkılarla programa renk kattı. Hacivat-Karagöz ve Palyaço Adem Aslan ise yaptıkları gösterilerle programa katılan tüm çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.




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