Aksaray’da Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı açıldı

etabı tamamlandı. İçerisinde bisiklet yolu, koşu yolu, çocuk oyun alanı, amfi tiyatro ile çeşitli türden ağaç ve çiçek çeşitleri ile rengarenk olan park Fettah Can konseri ile açıldı.

Açılış töreni öncesinde konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Kahraman askerlerimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olan Fettah Can kardeşime teşekkür ediyorum” dedi. Sahnede siyasi ve ideolojik bir konuşma yapmak istemediğinin altını çizen Başkan Yazgı, “Biliyorsunuz şimdi sahneye çıkacak olan Fettah Can’ın bugün başka yerde yapacağı konser iptal edilmişti. Sırf askerimizin yanında olduğu için, Cumhurbaşkanımızla birlikte Hatay’a gittiği için. Bizim Türk halkı olarak ortak paydalarımız var. Bunlar nedir? Göklerden inmeyecek ay yıldızlı bayrağımız, her köşesinde şehitlerimizin kanı bulunan bu cennet vatanımız ve minarelerden okunan ezanımıza kim sahip çıkarsa başımızın üstünde yeri var. Bu vesileyle Fettah Can kardeşime bizleri kırmayıp Aksaray’a geldiği için ve sergilediği dik duruş için bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı 1. etabı ile ilgili bilgiler veren Başkan Yazgı, park içerisine yapılacak Gençlik Merkezi müjdesini ilk defa paylaştı. Yazgı, 3 katlı olarak inşa edilecek Gençlik Merkezinde çok amaçlı bir konferans salonu, fuaye alanı ve kafeterya, Kütüphane, bilgisayar odaları, sanat ve müzik atölyeleri, engelli faaliyet odaları ve kursların yapılabileceği eğitim odalarına yer verildiğini açıkladı. Gençlik Parkının 2. etap kısmından da bahseden Başkan Yazgı, 104 bin metrekareyi kapsayan yeni projede çocuk oyun alanları, birçok tesis ve spor komplesine yer verileceğini duyurdu. Ayrıca alanda bir adet biyolojik gölet ve 3 adet çok amaçlı meydan tasarlandığı aktardı. Daha sonra Gençlik Parkının açılış kurdelesi kesildi. Başkan Yazgı, park ile ilgili tebrikleri kabul ederken Tacin Mahallesi Muhtarı İbrahim Telli, mahallerine böyle bir parkı kazandırılmasına öncülük eden Başkan Yazgı’ya teşekkür plaketi verdi. Daha sonra sanatçı Fettah Can konser verdi.

Açılışa Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Hüseyin Altınsoy, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.