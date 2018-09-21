Aksaray'da sahte bandrollü kaçak içki operasyonu

Aksaray'da bir eve operasyon düzenleyen polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 94 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirdi.

Operasyon Pamucak Mahallesi'nde bir apartman dairesine gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda sahte bandrollü kaçak viskinin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Pamucak Mahallesi'nde N.D. (31) isimli şahsı tespit eden KOM ekipleri, şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Mahallede bulunan bir apartman dairesine gerçekleştirilen operasyonda N.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 94 adet sahte bandrollü kaçak viski ele geçirildi. Şüpheli şahıs gümrük kaçağı alkol satmak ve sahtecilik suçundan gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.