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10 Temmuz 2017 17:16

Aksaray’da sanayi işletmelerine uyarı

Aksaray Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Refik Tezcan, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi kanunundaki değişikliklerle ilgili bilgiler vererek sanayi işletmelerini uyardı.

Aksaray’da sanayi işletmelerine uyarı

10 Temmuz 2017 17:16


7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten İl Müdürü Refik Tezcan, “Bu kapsamda 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda yapılan değişiklik ve eklemelerle, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin de sanayi siciline kayıt olacaktır. Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olma zorunluluğu, sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazının, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idare tarafından aranması gerekliliği, yeni açılan sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren kanunda belirtildiği gibi doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleflerdir” dedi. Sanayi Siciline kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine, kanunun 9. maddesine göre müddetinde (2 ay içinde) sanayi siciline tescil ettirilmeyenler için hükmedilen idari para cezası verileceğini belirten Refik Tezcan, “Bununla birlikte kanuna eklenen geçici madde ile faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline henüz kaydolmamış olanlardan; kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren bir yıl süre içinde sanayi siciline kaydolanlar için üretime başlama tarihine bakılmaksızın herhangi bir cezai işlem uygulanmadan sanayi siciline kaydedileceklerdir. Ancak kanunda belirtilen bir yıllık süre içerisinde sanayi siciline kaydolmayan işletmeler bu süre bitiminden sonra tespit edilerek idari para cezası uygulanarak sanayi siciline kayıtları yapılacaktır. Ayrıca kanunda, mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği ile ilgili düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu itibarla, işletmelerimizin mağdur olmaması ve ülkemiz kalkınmasına yön veren sanayi sicilinin sağlıklı verilerle işleyebilmesi için kanun maddeleri hakkında bilgi sahibi olunması ve ilgililerin, yetkililerin bu doğrultuda işlemleri yürütmesi önem arz etmektedir” dedi.




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