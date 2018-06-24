Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından Aksaray’da seçim kutlamaları yapıldı.

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla AK Partili seçmenler İl Başkanlığı önünde toplandı. Ellerine Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları alan vatandaşlar araç konvoyu yaparak kutlama yaptı. Parti önündeki vatandaşlar ise oyun havası eşliğinde oynadı. Birçok partili havai fişekler patlatarak kutlamalar yaptı. Aksaray’dan 1 Milletvekili çıkaran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmenleri de uzun konvoylar eşliğinde kutlama yaptı.