Aksaray’da, Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi açıldı

Piri Mehmet Paşa Çarşısında bulunan merkezin açılış törenine Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ve diğer yetkililer katıldı. Vali Aykut Pekmez şehit aileleri ve gazilerle her zaman bir araya geldiklerini, onların dertlerini dinleyerek sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Ailelerin burada bir araya gelerek kaynaşacaklarını ve birlikte etkinlikler düzenleyerek iyi vakit geçireceklerini belirten Vali Pekmez, “Bizler belediyemizle kamu kurumlarımız ile birlikte şehit yakınlarımızla gazilerimizle her zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların sorunları, dertleri ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu merkez sayesinde şehit yakınları ve gazilerimiz kaynaşacaklar. Burada yapılacak etkinliklerle burada iyi vakit geçirecekler” şeklinde konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuşmasında, şehit ve gazi ailelerinden gelen talep üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Bir vatanımız var ise ve güçlü bir millet isek şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Bu zincir, bu halka sürekli olarak devam edecektir ki, bu vatan ve millet taçlanarak geleceğe yürümüş olsun” dedi.

Yazgı şunları söyledi: “Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezimizde, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları arasındaki dayanışmanın artması ve zamanlarını hoşça geçirecekleri merkezimizin içeresinde kütüphane ve sohbet salonları, el becerilerini geliştirici kursların olacağı derslikler, ayrıca satranç oynayabilecekleri, TV izleyebilecekleri bir salon oluşturduk."

Konuşmaların ardından üç katlı merkez yapılan duanın ardından açıldı. Şehit ve gazi aileleri koordinasyon merkezi içerisinde şehit ve gazi çocuklarının ders göreceği derslikler, çok amaçlı toplantı salonu, dinlenme ve çay salonu, kütüphane, mutfak ve lavabo bulunuyor. Koordinasyon merkezinde, şehit ve gazi çocuklarına yönelik ücretsiz el becerilerine yönelik sanatsal eğitim, taşıma servisi, kurs, konferans ve eğitici seminerler, kültürel ve sosyal geziler düzenlenecek. İhtiyacı olan şehit yakınlarına ve gazilere de yardım yapılacak. Merkezin kayıtlı 100 civarında şehit ve gazi yakınına hizmet vermesi planlanıyor.