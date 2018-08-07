Aksaray’da şehit ve gazi ailelerine koordinasyon merkezi açılıyor

Aksaray Belediyesi Piri Mehmet Paşa çarşısı içinde şehit ve gazi aileleri için tahsis ettiği noktayı Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezine dönüştürdü. Merkezin önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek. Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları arasındaki dayanışmanın sürmesi için açılan koordinasyon merkezi içeresinde kütüphane ve sohbet salonlarına yer verildi. Ayrıca şehit çocuklarına ve aynı zamanda gazi çocuklarına ücretsiz eğitimlerin verilmesi için dersliklerde açıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehit ve gazi aileleri için açılan bu merkezde tüm giderlerin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Ayrıca talep gelmesi halinde şehit ve gazi çocukları için farklı eğitim programları ve etkinliklerin de yapılabileceğini söyledi. Başkan Yazgı, yakın zaman içeresinde açılacak merkeze bir araç tahsisi yapılacağını ve bu aracın yine şehit ve gazi ailelerinin tasarrufuna bırakılacağını da kaydetti.

Şehit aileleri ve gazilerle yaptığı görüşmede kendisinden böyle bir talepleri olduğunu ifade eden Başkan Yazgı, “Devlet ve millet olarak bizler her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onların talepleri böyle bir merkezin açılmasından yana idi. Önümüzdeki günlerde bu merkezimizin açılışını yapacağız. Vatan için kendilerini feda etmekten geri durmayan gazilerimizin çocukları ile aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için bu merkezimizde eğitim programları düzenleyeceğiz” dedi.