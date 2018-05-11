Aksaray’da şiddetli yağış

Aksaray’da 3 gündür devam eden yağmurhayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışlar nedeniyle su birikintileri oluşurken, trafik de felç oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sundurmaların altında yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde kısmen su baskınları yaşandı. Park halindeki bazı araçlar ise sular içinde kaldı. Aksaray Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için su baskınlarının yaşandığı bölgelerde dört koldan çalışma yaptı.