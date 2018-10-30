Aksaray'da sokak satıcılarına darbe: 3 tutuklama

Aksaray'da polisin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda 28 gram eroin, çeşitli uyuşturucu haplar ve 2 bin 410 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon, Hasas ve Minarecik mahallelerinde 2 ayrı ikamete gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel olarak takip yapan narkotimler yeterli delil ve bulgulara ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. İki ayrı mahallede 2 ayrı ikamete gerçekleştirilen operasyonda 28 gram eroin, çeşitli uyuşturucu haplar ve 2 bin 410 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.N. (24) ve A.Z. (20) ve M.A.A. (24) isimli şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.