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Aksaray'da Tacin Alt Geçidi trafiğe açıldı

Aksaray’da Karayolları Bölge Müdürlüğünce Tacin Mahallesine yapılan ve Aksaray Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması ile yol çizgileri tamamlanan Tacin Alt Geçidi trafiğe açıldı.

Aksaray'da Karayolları Bölge Müdürlüğünce Tacin Mahallesine yapılan ve Aksaray Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması ile yol çizgileri tamamlanan Tacin Alt Geçidi trafiğe açıldı.


Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlantı yollarından biri olan Tacin Alt Geçidi o bölgede trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Geçen yıl yapımına başlanan ve çift şeritli Tacin Alt Geçidi'nde geçtiğimiz günlerde zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışması yapılmıştı. Ardından yol çizgileri ile birlikte aydınlatma yapılarak yol trafiğe açıldı. Tacin Mahallesi ile merkez bağlantısının sağlandığı alt geçit, aynı zamanda Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlantılı yollardan biri konumunda. Alt geçidin o bölgede yaşanan trafiği büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.

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