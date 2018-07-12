Aksaray’da tarım araçlarına sıkı denetim

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte karayollarında genel uygulamaların dışında tarım araçları uygulamasına başladı. Polis ekipleri, 24 saat boyunca görev aldıkları Aksaray Konya, Ankara, Adana ve Nevşehir karayolunda uygulamalar yapıyor. Trafik güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek kaza ve beraberinde yaralanma, maddi hasar ve can kaybının önüne geçebilmek için aralıksız olarak uygulama yapan bölge trafik şubesi ekipleri, karayollarında tarım araçlarını da denetliyor.

Amaçlarının vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek olduğunu ifade eden Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Nail Sevgican, yaz aylarının gelmesi ile birlikte karayollarında tarım araçlarının arttığını ve bunun da trafiği tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Bu kapsamda Aksaray’da bulunan 4 ayrı karayolunda geniş güvenlik önlemleri alarak 24 saat uygulamalar ve denetimler yaptıklarını belirten Sevgican, denetimlerde kurallara uymayan, aşırı yükleme yapan, plakasız iş yapan, aşırı römork takan tarım araç sürücülerine cezai işlem uyguladıklarını söyledi. Tarım araçlarının, tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde gece 24.00’ten sabah saat 06.00’ya kadar trafiğe çıkmasının yasak olduğuna önemle vurgu yapan Nail Sevgican, bu saatlere yakın yolda olan tarım araçlarının da belirli yerlerde konaklanmasının sağlandığını ifade etti.