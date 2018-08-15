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15 Ağustos 2018 15:21

Aksaray’da tarımsal araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Aksaray’da İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda 21 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında tarımsal araçların karayollarına çıkmasına yasak getirildi.

Aksaray’da tarımsal araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

15 Ağustos 2018 15:21


Valilikten yapılan açıklamada, "İl Trafik Komisyonu’nun 2018/13 Sayılı kararı gereğince 20/21 Ağustos ve 25/26 Ağustos günlerinde, ilimiz şehirlerarası Adana, Ankara, Konya ve Nevşehir karayollarının geliş-gidiş istikametlerinde, karayolu üzerinde traktörler, biçerdöverler gibi tarımsal zirai araçların trafiği aksatıp yavaşlatmaları trafiği tehlikeye sokmaları ve kazaya sebebiyet vermeleri nedeniyle gece ve gündüz saatlerinde trafiğe çıkışlarına kısıtlama getirilmiştir. İhtiyaç halinde alternatif yolların kullanılmasına, emniyet ve jandarma trafik birimlerince kısıtlamalara uymayan sürücülere, mevzuata uygun gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, araçların da geçici olarak trafikten men edilmesine karar verilmiştir” denildi.




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