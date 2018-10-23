Aksaray'da tır şarampole devrildi: 1 ölü

Aksaray'da kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Celalettin Ballı (57) idaresindeki 68 BU 669 plakalı hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tır sürücüsü Celalettin Ballı, takla atarak ters dönen aracın altında kalarak sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Celalettin Ballı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yaptığı çalışmanın ardından tırın altından çıkarılan Celalettin Ballı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.