Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 15:34

Aksaray’da toprağa gömülmüş 4 bin 665 uyuşturucu hap ele geçirildi

Aksaray’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçiren polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bahçede toprağa gömülü 4 bin 665 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aksaray’da toprağa gömülmüş 4 bin 665 uyuşturucu hap ele geçirildi

27 Kasım 2017 15:34


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 aydır takibe aldığı şüphelilerin Ankara’dan Aksaray’a geldikleri bilgisine ulaştı. Aksaray girişinde Kuddusi K. (45) ile Ali A.’nın (38) içerisinde bulunduğu otomobili durduran polis, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda şahısların Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Borucu köyündeki evlerinde arama yapıldı. Narkotik detektörü ’Fino’ isimli köpekle evin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü 4 bin 665 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Ayrıca evde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 10 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Sisli
    12°C
  • Perşembe
    Sisli
    12°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç