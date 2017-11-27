Aksaray’da toprağa gömülmüş 4 bin 665 uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 aydır takibe aldığı şüphelilerin Ankara’dan Aksaray’a geldikleri bilgisine ulaştı. Aksaray girişinde Kuddusi K. (45) ile Ali A.’nın (38) içerisinde bulunduğu otomobili durduran polis, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda şahısların Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Borucu köyündeki evlerinde arama yapıldı. Narkotik detektörü ’Fino’ isimli köpekle evin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü 4 bin 665 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Ayrıca evde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 10 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.