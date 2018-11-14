Aksaray'da torbacılara darbe: 10 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinden 10'nu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 5 ayrı adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 83 gram eroin, 65 gram skunk, 6 gr metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 25 TL para ele geçirildi. Emniyette sorgulanan ve sonrasında mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.