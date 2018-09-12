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Aksaray'da trafik kazası: 1 yaralı

Aksaray’da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray E-90 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Memik E. (44) idaresindeki 68 BL 665 plakalı otomobil, Konya istikametine seyrederken önünde giden Hidayet D. (32) yönetimindeki 34 LH 8850 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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