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10 Ağustos 2018 18:07

Aksaray’da türbelerin çevre düzenlemesi yapılıyor

Aksaray Belediyesi çeşitli mahallelerde bulunan türbelerin bakımını ve çevre düzenlemelerini yapıyor.

Aksaray’da türbelerin çevre düzenlemesi yapılıyor

10 Ağustos 2018 18:07


Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın “Başkan Mahallemizde” projesi kapsamında gerçekleştirdiği mahalle toplantıları sırasında Hacı Hasanlı ve Hamidiye Mahallelerinde bulunan Kemal Baba Türbesi ile Ali Baba Türbesinin yapılacak çevre düzenlemesiyle bir an önce bakıma alınması konusunda verdiği talimatla, iki türbe de bakıma alınarak tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıkarıldı. Şehrin tarihte birçok veli ve evliyaya ev sahipliği yaptığını belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilim ve irfan merkezi Aksaray’da birçok alimin kabrinin bulunduğunu ifade ederek, “Aksaray’da hemen her yerde bir alimin mezarı bulunabiliyor. Bizler bu konuda çok hassas davranıyoruz. Herhangi bir yerde imar çalışmalarımızı yaparken bu mezarlara rastlıyoruz. Türbelere zarar vermeden, orada yatanların aziz ruhlarını incitmeden, etrafını kapatmak gerekiyorsa kapatarak bazen yolun yönünü değiştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada bakım gereken türbelerimize gerekli bakımları ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Bunlardan birisi Hacı Hasanlı Mahallemizde bulunan Kemal Baba türbemiz diğeri ise Hamidiye Mahallemizde bulunan Ali Baba türbemizdir. Kemal Baba türbemizin etrafında çevre düzenlemesi yapıldı, çiçek dikildi, bakımları yapıldı ve çok güzel bir şekilde ortaya çıkarıldı. Ali Baba türbemizin de etrafında çevre düzenlemesi yapılarak ağaçlar budandı. Otlar ve taşlar kaldırılarak yanına çocuklarımız için oyun parkı yapıldı. Yaptığımız çalışmalarla türbelerimizi tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıkarmış olduk" dedi.




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