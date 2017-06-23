Aksaray’da Uyuşturucu ile mücadele etkinliği daha da arttırılacak

Vali Aykut Pekmez uyuşturucu ile mücadelede Aksaray’da ve ülke genelinde çok önemli operasyonlar düzenlendiğini belirterek mücadele etkinliğinin sadece operasyonel değil, toplum farkındalığını oluşturmak ve herkesi mücadele içerisine alacak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

"Mücadele tempomuzu arttırmalıyız"

“Geleceğimiz ve gençlerimiz için herkese büyük görevler düşüyor" diyen Vali Aykut Pekmez, “Uyuşturucu ile mücadelede tempomuzu arttırmalıyız. Bu konuda en başta aileler olmak üzere, bizlere ve herkese görev düşüyor. Etkin ve sonuç alacağımız yol ve yöntemlerle bu konuda dikkatli ve kararlı olmak durumundayız” dedi. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında hafta boyuncu Aksaray’da çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Vali Pekmez;, “Bu konuda bir bilinç oluşturulması için vatandaşlarımızla beraber, gençler, STK’lar kamu kurumları dolayısıyla herkesin katılımının sağlanarak bu konuda verilen mücadeleye hep beraber sahip çıkacağız” dedi.

"29 Haziran’da bisiklet turu düzenlenecek"

Valilik Toplantı Salonunda Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya, Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulunda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda faaliyette bulunan dernek ve cemiyet temsilcilerinin katıldığı toplantıda, uyuşturucu madde suçlarının toplum üzerindeki ekonomik, kültürel, sosyal ve sağlık alanlarındaki olumsuz etkileri etraflıca değerlendirildi. Bu konuda kurumlar ve STK’lar tarafından yapılabilecek çalışmalar görüşülerek işbirliği ve koordinasyon içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele ve uyuşturucunun olumsuz yönlerini anlatan afişler bastırılarak uygun yerlere asılıp toplum farkındalığı oluşturulacak. Madde bağımlılığına dikkat çekmek için 29 Haziran 2017 tarihinde ise belirlenecek güzergahta geniş katılımla bisiklet turu düzenlenecek. Tur sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Mücadelenin sosyal medya ortamlarında da etkin şekilde yapılması için bütün kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar ve yerel yönetimler konuya dikkat çekmek için hazırlanacak afiş ve sloganları paylaşarak gençlerin ve toplumun bu konuda dikkatli olmalarını mücadeleye destek olmaları istenecek.

Vali Aykut Pekmez, bu konuda başlatılacak çalışmaların titizlikle uygulanacağını ifade ederek, “Uyuşturucu ile mücadelede özelde Aksaray’da ve tüm Türkiye genelinde önemli operasyonlar düzenlendi. Aksaray’da Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 43 kişi tutuklandı. Yine yol kontrol uygulamalarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ancak bu mücadeleyi toplumun tüm kesimlerine yaymalıyız. Böylece daha etkin bir başarı sağlamış oluruz. Bunu hep birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği için yapmalıyız” diye konuştu.