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20 Haziran 2018 16:15

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

20 Haziran 2018 16:15


Edinilen bilgiye göre, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, şüpheli üzerinde teknik ve fiziksel olarak takip başlattı. Yaklaşık 1 ay süren takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Aksaray il merkezinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda İ.Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, evde ve şahıs üzerinde yapılan aramalarda 110 adet ekstacy hap, bir miktar esrar maddesi, 2 gram uyuşturucu skunk maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 600 lira para ele geçirildi.


Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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