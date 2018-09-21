Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapan polis, 287 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulayan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Gökhan D. (20) isimli şüpheliyi takibe aldı. Kısa sürede yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan polis, operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheli, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 287 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 150 TL para ele geçirildi. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen Gökhan D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.