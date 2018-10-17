Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da bir otomobile yönelik operasyon düzenleyen polis 6,73 gram eroin maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 865 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Şahin A.'yı (27) teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan çalışmaların sonunda yeterli delil ve bulgulara ulaşan polis, şüphelinin bir otomobille Büyük Bölcek Caddesi üzerinde seyrettiğini belirledi. Otomobili durduran ekipler, Şahin A.'yı gözaltına aldı.

Otomobilde ve şahsın evinde yapılan aramalarda 6,73 gram eroin maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 865 TL para ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şahin A., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.