Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Operasyon, Aksaray E-90 Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Sinan S. (38) isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak bir süre gerçekleştirilen takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri, E-90 Karayolu’nda operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin bulunduğu otomobile gerçekleştirilen operasyonda araç içinde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 40 gram eroin maddesi ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen Sinan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.