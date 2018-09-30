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Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aksaray’da bir eve operasyon düzenleyen polis, satışa hazırlanmış toz esrar, kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirdi.

Aksaray'da bir eve operasyon düzenleyen polis, satışa hazırlanmış toz esrar, kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirdi.


Operasyon, Taşpazar Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Yaşar T. (25) isimli şahsı takibe aldı. Uzun süre teknik ve fiziksel takip yapan polis ekipleri yeterli delil ve bulguya ulaşarak operasyon için düğmeye bastı.


Bir eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda 169 fişek toz esrar maddesi, 18 gram kubar esrar maddesi ve 21 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Zanlı Yaşar T., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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