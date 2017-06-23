Aksaray’da uzun namlulu silahlarla bayram trafiği denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamalarda tüm araçlar durdurularak sürücü ve yolcular arandı, GBT sorguları yapıldı. Araçların da didik arandığı uygulama Aksaray’da Nevşehir, Konya, Adana ve Ankara karayollarında gerçekleştirildi. Yollarda görev alan jandarma ve polis, bayram öncesi titizlikle denetim yaptı. Polis ekipleri aynı zamanda araç sürücülerine trafik kurulları hakkında bilgiler içeren broşür dağıttı. Uygulama boyunca jandarma ve polis ekipleri bölgelerde uzun namlulu silahlarla güvenliği sağladı.

"Amacımız kazaları önlemek, güvenliği sağlamak"

Konuyla ilgili bilgiler veren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Nail Sevgican, amaçlarının bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirterek, “Ramazan Bayramı öncesi Türkiye Güvenlik Trafik Denetimi adı altında jandarma ile birlikte ortaklaşa kazasız belasız bir şekilde bayram sürecini atlatmak için uygulamalar yapıyoruz. Amacımız bayramı huzurlu ve güven içerisinde geçirmek. Çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşların bu trafik kurallarına daha duyarlı olmaları için gerek emniyet kemeri, gerekse diğer konularda trafik kurallarına uymaları için uyarılarda bulunuyoruz. En azından vatandaşımız bu broşürleri okur, bakar ve trafikte daha duyarlı hareket eder. Amacımız bu” dedi.

Araç sürücüleri ise uygulamalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, her zaman yapılması gereken uygulama olduğunu kaydetti.