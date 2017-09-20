Aksaray’da yaya geçidine park eden polis aracına ceza yazıldı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hatalı parklara yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Özellikle kentin belirli cadde ve sokaklarında diğer sürücüleri ve yayaları zor durumda bırakan duyarsız sürücülerin hatalı park oranını en aza indirgemek için sürücüler park konusunda uyarılırken, yapılan tüm uyarılara rağmen hatalı park yapan sürücülere de ilgili mevzuat gereği cezai işlem uygulanıyor. Engelli vatandaşların ve diğer yaya yolu kullanıcılarının hareket özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde araçlarını yaya kaldırımı iniş çıkış rampalarına park eden araç sürücülerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince trafik ekipleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla gerekli denetimler yapılarak cezai işlemler uygulanıyor.

Emniyetten yapılan açıklamada, “01 Ocak tarihinden günümüze kadar yaya yolları ve engelli geçişlerine araçlarını park eden 607 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası uygulanmış olup, 2 bin 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince hatalı park eden toplamda 8 bin 938 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. 13 Eylül günü yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Karabağ’ın talimatlarıyla yaya geçidine park eden emniyet müdürlüğüne ait bir araca Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince Trafik İdari Para Cezası uygulanmıştır. Yapılan bu işlemler sırasında hiçbir kurum, kişi ayırt edilmeksizin kusurlu görülen araçlara gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. İl merkezinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız ve denetimlerimiz her geçen gün artarak, aynı kararlılıkla devam edecektir” denildi.