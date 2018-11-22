Aksaray'da Yeni Sanayi Projesinde kaba inşaat tamamlanmak üzere

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın üzerinde sıklıkla durduğu, her fırsatta yüklenici firmadan bilgi alarak kamuoyunu bilgilendirdiği yeni sanayi projesinde yükselen kolonların üzerinin kapatılması için çalışmalar başladı.

Aksaray'da sanayi esnaflarının ve vatandaşların uzun yıllardır beklediği yeni sanayi sitesi için göreve geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre içerisinde sanayi esnafları ve oda başkanları ile birlikte görüşmeler yaparak çalışmalara başlanılmıştı. Aksaray Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde yapılan, istihdam başta olmak üzere bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak olan Aksaray Yeni Sanayi Sitesi projesi Türkiye'de örnek proje olarak gösterilmişti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın dönemin TOKİ Başkanı ile yaptığı sık görüşmeler sonucunda onaylanan ve Ocak ayı içerisinde ihalesi tamamlanarak yapımına başlanan 375 Milyon liralık Aksaray Sanayi Sitesi projesindeki inşaat sahasında kolonlar yükseldi. Yükselen kolonların üstünün kapatılma aşamasında olduğunu kamuoyu ile paylaşan Haluk Şahin Yazgı 2019 yılı içerisinde dükkanların esnaflara teslim edileceğini ve çalışmaların gece ve gündüz aralıksız devam ettiğini söyledi ifade etti.