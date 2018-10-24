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Aksaray'da Yeni Sanayi Sitesi projesi inşaat çalışmaları devam ediyor

Aksaray Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde yapılan, istihdam başta olmak üzere bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak 375 milyon TL’lik Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi projesi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aksaray Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde yapılan, istihdam başta olmak üzere bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak 375 milyon TL'lik Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi projesi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, sanayi esnaflarının ve vatandaşların uzun yıllardır yeni sanayi sitesini beklediği belirtilerek, "Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre içerisinde sanayi esnafları ve oda başkanları ile birlikte görüşmeler yaparak çalışmalara başlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Yeni Sanayi Sitesinin yapımını Toplu Konut İdaresine onaylanmasını sağladı. Ocak ayı içerisinde ihalesi yapılan 375 Milyon lira ihale bedeline sahip Aksaray Sanayi Sitesi projesi Türkiye'de örnek projeler arasına girdi. TOKİ'nin tek seferde Türkiye'de yaptığı en büyük proje olma özelliğini koruyan Aksaray Küçük Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm projesi 1620 dükkan ve işyerinden oluşuyor. Aksaray'da sanayi esnafına kira öder gibi dükkan sahibi olma imkanının sunulduğu yeni sanayi projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun çalışma temposu arasında üzerinde hassasiyetle durarak ve sıkı sık inşaat alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firmadan bilgi alan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2019 yılında çalışmaların tamamlanacağının ve hak sahiplerinin dükkanlarına geçeceğinin bilgisini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor" denildi.

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