Aksaray’da yeni yatırımlarla sektör çeşitliği artıyor

OSB Müdürlüğündeki toplantıya, Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Vali Aykut Pekmez toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ve çevre düzenleme işleri ile yatırımcılardan gelen talepler görüşüldüğünü belirtti. OSB Yönetim Kurulu olarak; bölgenin genel ihtiyaçları ile yatırımcıların talepleri doğrultusunda eksiklikleri giderme gayretinde olduklarını kaydeden Vali Pekmez, OSB’de çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere araç ve ekipmanları alarak ihtiyaca göre kullanıma başladığını bildirdi.

Vali Pekmez, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplantı sonrasında bölgedeki fabrikaları ziyaret etti. Vali Pekmez, OSB’de 20’ye yakın farklı sektörde üretim yapıldığına dikkat çekerek yeni yatırımlarla üretimde sektör çeşitliliğinin artacağını vurguladı.