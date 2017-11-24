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24 Kasım 2017 15:53

Aksaray’da yolların standardı artıyor

Aksaray’da 2017 yılı içerisinde yol ve ulaşım standartlarının yükseltilmesi ve güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sunmayı amaçlayan yoğun bir tempo ile çalışan Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde pek çok mahalle, cadde ve sokakları asfaltlayarak, asfalt sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturdu.

Aksaray’da yolların standardı artıyor

24 Kasım 2017 15:53


Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 2017 yılı Nisan ayı sonlarında başlattığı asfalt çalışmalarında şimdiye kadar toplamda 195 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 120 bin ton PMT serimi, 4 bin metrekarelik alana kilitli parke taşı, 28 bin metrekarelik alana karo kaldırım, 25 bin metre bordür taşı, 160 bin ton mıcır olmak üzere birçok uygulama gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi asfaltta son sezonla birlikte rekor seviye ulaştı. 3 yılda Aksaray’a 600 bin ton üzerinde asfalt serimi gerçekleşti.


Hava şartlarının elverdiği en son iş gününe kadar asfalt çalışmaları ve yol yama, bakım ve onarım işlerinin devam edeceğini belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Sadece asfalt çalışmalarımızla değil, gerek yolların bakım ve onarımı, gerekse yeni yollar, kaldırımlar ve diğer faaliyetlerimizle uygulamalarımıza ekiplerimizle birlikte aralıksız devam edeceğiz. Yıl içerisinde uygulanan asfalt kaplama çalışmalarının vatandaşlarımızın yüzünü güldürdüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.




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