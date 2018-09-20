Aksaray'da Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğü ÇKS için birleşti

Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında aynı çatı altında çiftçilere hizmet veriyor.

Aksaray'da ÇKS süresi boyunca çiftçilerin kurum kurum gezmeden kolaylıkla işlerini yapabilmeleri için Ziraat Odası Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri aynı çatı altında çiftçilere hizmet veriyor.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, ÇKS kayıtlarının başladığını belirterek, "2018 - 2019 yılı ÇKS kayıtlarımız başladı. Geçmiş 4 yılda olduğu gibi İl Tarım Müdürlüğümüz ile beraber üreticilerimiz sıkıntı çekmesinler diye bir kolaylık sağlıyoruz. Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası arası yaklaşık 3 kilometrenin üzerinde. Bizlerde tek çatı altında kolaylık sağlamak adına ziraat odasında 2 kurum olarak hizmet veriyoruz. Yani 2 kurum arasında çiftçilerimiz gidip gelmesinler diye. Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin burada her türlü evrak işlerini de çözüyoruz” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Saklav ise "ÇKS kayıtlarımız başladı. Biz çiftçilerimizin hem İl Müdürlüğü, hem de Ziraat Odasına ayrı ayrı gitmelerini engellemek, yani zorluktan kurtarmak için il müdürlüğü olarak 7 personelimizi ziraat odasına görevlendirdik. Çünkü çiftçilerimiz ziraat odasında çiftçi belgesi alıyor, daha sonra da il müdürlüğüne gelmesi gerekiyordu. Bu 2 işi de ziraat odasında yapacaklar. Burada amacımız çiftçilerimizi zahmetten kurtarmak, bütün işlemlerini burada halletmek. Bu imkanı bize sağlayan ziraat oda başkanı Emin Koçak'a teşekkür ederim” diye konuştu.

ÇKS yaptırmak için sıra bekleyen çiftçiler ise hizmetten dolayı teşekkür etti.