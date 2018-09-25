Aksaray'daki orman yangını 50 saat sonra kontrol altına alındı

Aksaray'da iki gündür devam eden orman yangını 50 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalara katılan AFAD görevlisi 1 kişi, kayalıklardan düşerek ayağını kırdı.

Yangın, iki gün önce Güzelyurt ilçesi Sivrihisar köyü Kızıl Kilise mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bin nedenden yanmaya başlayan ormanlık alandan çıkan dumanları fark eden köy halkı durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Orman müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Su ve tarım aletleri ile yangına müdahale eden ekipler, ilk günlük çalışmanın ardından sabaha karşı yangını kontrol altına aldı.

50 saatlik süren çalışma sonucu yangına müdahale eden bir AFAD görevlisi kayalıklardan düştü. Bacağı kırılan görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağı ve bileğinin kırıldığı tespit edilen AFAD görevlisinin ameliyata alındığı öğrenildi.