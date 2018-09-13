Aksaray'daki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da polis eşliğinde sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 41 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Hatay'a giden, suç işleyen ve Suriye'ye sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan, içerisinde 17'si polis 41 kişi bulunan D.D.E. (29) idaresindeki 34 RHK 91 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray'a 50 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 17'si polis, 2'si şoför ve 22'si mülteci olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Suriyeli mülteci Muhammed Zenettin Hafez (55) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.