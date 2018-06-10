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10 Haziran 2018 04:42

Aksaray’daki silah operasyonunda 2 tutuklama

Aksaray’da otomobile düzenlenen operasyonda 19 kaçak silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

Aksaray’daki silah operasyonunda 2 tutuklama

10 Haziran 2018 04:42


Operasyon, 7 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya’dan Aksaray’a kaçak tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Polisin plakasını önceden belirlediği 06 FE 0906 plakalı otomobil Konya yolunda gerçekleştirilen operasyonla alındı. Polis, araçtan inerek kaçmak isteyen sürücü Murat Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.A.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli silah ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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