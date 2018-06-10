Aksaray’daki silah operasyonunda 2 tutuklama

Operasyon, 7 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya’dan Aksaray’a kaçak tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Polisin plakasını önceden belirlediği 06 FE 0906 plakalı otomobil Konya yolunda gerçekleştirilen operasyonla alındı. Polis, araçtan inerek kaçmak isteyen sürücü Murat Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.A.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli silah ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.