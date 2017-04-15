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15 Nisan 2017 11:14

Aksaray’daki uyuşturucu operasyonunda 39 tutuklama

Aksaray’daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 39’u tutuklandı.

Aksaray’daki uyuşturucu operasyonunda 39 tutuklama

15 Nisan 2017 11:14


11 Nisan’da hava destekli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalama kararı bulunan 50 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 45 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, evlerde yapılan aramalarda satışa hazır 380 gram esrar, 618 gram eroin, uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı silah ve 44 tabanca ele geçirilmişti. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edilirken, 39 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi serbest bırakılırken firar 5 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.




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