Aksaray’dan Halep’e 25 ton un yardımı

Aksaray’da İHH öncülüğünde başlatılan “Halep’e yol açın” isimli yardım kampanyası kapsamında toplanan 25 ton un yola çıktı.

Cumartesi Semt Pazarı içerisinde yapılan uğurlama programına İHH Aksaray Şubesi Başkanı Önder Özkan ve yardımsever anneler katıldı. ‘Halep’e yol açın’ kampanyası çerçevesinde ciddi bir konvoy kampanyası başlattıklarını ifade eden İHH Başkanı Özkan, “40 bin insanımızı sınıra topladık. Bu 40 bin insanımızın toplanmasıyla kamuoyunda ciddi ses getirdik ve ilk etapta 37 bin 500 yüz Halepli kardeşimiz için çoğunlukla yetimlerin olduğu kamplara taşımaya başladık. Devletimizin başarısından dolayı biz çok mutluyuz. Sivil toplum kuruluşları olarak da elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Acil olan bir durum söz konusu. Soğuklar bir anda bastırdı ve çocuklarımızın bu soğuğa dayanması gerçekten güç. Biz bu hususta acil olarak sıralama noktasında öncelikli olarak çadır, battaniye, bebek bisküvisi, kömür üzerine yoğunlaştık. Un Aksaray’dan kayda değer bir şekilde yüklü miktarda gönderildi. Tırda 500 torba un var. Bu tır annelerin çabasıyla tamamlanmış üçüncü tır. Üç tır un göndermiş olduk. Annelerin kendi çabalarıyla, komşularıyla, akrabalarıyla tertipleyip gönderdikleri tırlardan üçüncüsü. Dayanışmanın, şefkat, merhametin bu şekilde güzel başarılara vesile olduğunu gözlemlemiş olduk” dedi.