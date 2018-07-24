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24 Temmuz 2018 13:23

Aksaray’ı ilk 6 ayda 437 bin turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli bir geçiş güzergahına sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, bu yılda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Aksaray’ı ilk 6 ayda 437 bin turist ziyaret etti

24 Temmuz 2018 13:23


Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Yüksek Kilise, Manastır Vadisi, Sivişli Kilise, onlarca yeraltı şehri ve oyma mağaralara ev sahipliği yapan Aksaray, özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin vazgeçemedikleri turizm merkezi haline geldi.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, 2018 yılının ilk 6 ayında yerli ve yabancı olmak üzere Aksaray’ı 437 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, “Selime Katedrali bölgeye gelen turistlerin hayranlıkla ziyaret ettikleri önemli bir nokta. Ihlara Vadisi’ne gelen ziyaretçi aynı biletle Selime Katedrali’ni de gezebiliyor. Selime Katedrali de Kapadokya’daki tek bir kayaya oyulmuş en önemli tarihi turistlik mekanlardan bir tanesi. Aynı zamanda Aksaray bu yıl ilk 6 aylık verilerde şu anda 437 bin ziyaretçi rakamına ulaşmış durumda. Bu da bölgede Nevşehir iliyle birlikte Aksaray’ın bölgeye gelen ziyaretçilerin vazgeçemedikleri şehirlerden birisi olduğunu gösteriyor" dedi.




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